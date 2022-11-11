الصورة تعبيرية

توقيع اتفاق لإحداث تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب

2022-11-11 / 10:47
0
هبة بريس

وقّعت الحكومة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، الخميس بالرباط، اتفاقا يتعلق بإحداث تمثيلية دائمة للمركز في المملكة.

وسيُمكن هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، والمدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مايكل سبيندليغر، على هامش مؤتمر النظراء الثالث لبرنامج “يوروميد” للهجرة الخامس، من تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في المركز والشركاء الماليين لإطلاق مبادرات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويتعلق الأمر بالهجرة والتنقل القانوني، وتدبير القضايا المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله الاتجار في البشر، والحماية الدولية، وإدارة الحدود.

ويهم الاتفاق، أيضا، تعزيز التشاور الوثيق والمستمر بشأن تفعيل المبادرات المتخذة في إطار مختلف المنتديات الجهوية للحوار والتعاون بشأن الهجرة، ولا سيما “مسار الرباط”، وتنفيذ أهداف ميثاق مراكش الدولي.

ويهدف إحداث مكتب المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب، من خلال هذا الاتفاق، إلى إنشاء منصة إفريقية لتعزيز التعاون الثلاثي الأطراف مع بلدان أخرى في القارة بشأن المشاريع ذات الاهتمام المشترك، مثل التكوين وتعزيز القدرات، والتواصل والتفكير المشترك في التدبير الإيجابي للهجرة .

وبهذه المناسبة، وصف السيد سبيندليغر هذا الاتفاق بـ “الهام”، مُنوّها بإحداث مقر المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالرباط مع فريق دولي من أجل تنفيذ عدد من المشاريع بتعاون وثيق مع السلطات المغربية.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن هذا المكتب سيمثل منصة للتفاعل المباشر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالهجرة، بهدف تقديم الإجابات المناسبة.

وأكد أن “الهجرة موضوع واسع شأنه في ذلك شأن فرص التعاون التي تتيحها هذه الشراكة”، مضيفا أن مقر المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سيكون حلقة وصل بين أوروبا والمغرب في مجال تدبير الهجرة.

من جانبه، قال السيد يزوغ إن هذا التوقيع يؤكد نوعية وعمق العلاقات التي تربط الشريكين منذ عدة سنوات، معربا عن رغبته في مواصلة هذا العمل المشترك لتحقيق أهداف متعددة، بما فيها تحديد وسائل تنفيذ مختلف خطط العمل والإعلانات المعتمدة.

وفي هذا الصدد، شدد على التزام المغرب بتنفيذ أهداف ميثاق مراكش من أجل هجرات آمنة ومنظمة ونظامية، وأهداف حوار 5 + 5 ، إلى جانب خلاصات هذا المؤتمر، الذي ينعقد يومي 9 و 10 نونبر الجاري بالرباط، بهدف تعزيز سياسة الهجرة في المملكة.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تقييم التقدم المحرز في مجال حكامة الهجرة في المنطقة الأورو-متوسطية بعد مرور أربع سنوات على اعتماد ميثاق مراكش، واستكشاف مقاربات جديدة للتعاون الدولي من أجل تدبير فعال ومبتكر ومسؤول للهجرة والتنقل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قانون مالية 2023.. أبرز تعديلات الجزء الأول

قانون مالية 2023.. أبرز تعديلات الجزء الأول

2022-11-11 / 14:25
Photo of بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2023

بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2023

2022-11-11 / 13:27
Photo of الملك مبرقا رئيس بولونيا: “حريصون على مواصلة العمل سويا معكم”

الملك مبرقا رئيس بولونيا: “حريصون على مواصلة العمل سويا…

2022-11-11 / 12:06
Photo of مؤتمر الPPS يرفع شعار “البديل الديموقراطي” وسط مخاوف من تقويض الشعار

مؤتمر الPPS يرفع شعار “البديل الديموقراطي” وسط مخاوف من…

2022-11-11 / 10:29
Photo of أصحاب البذلة السوداء يتوقفون عن العمل ابتداء من الاثنين

أصحاب البذلة السوداء يتوقفون عن العمل ابتداء من الاثنين

2022-11-10 / 22:19
Photo of فرق المعارضة : مشروع قانون المالية 2023 لا يفي بالتزامات البرنامج الحكومي

فرق المعارضة : مشروع قانون المالية 2023 لا يفي…

2022-11-10 / 20:00
Photo of دي روبو: مخطط الحكم الذاتي “أساس جيد” لحل تقبله كافة الأطراف

دي روبو: مخطط الحكم الذاتي “أساس جيد” لحل تقبله…

2022-11-10 / 18:44
Photo of بايتاس: منع ذبح الأبقار الحلوب تلبية للطلب على مادة الحليب

بايتاس: منع ذبح الأبقار الحلوب تلبية للطلب على مادة…

2022-11-10 / 18:26
Photo of الداكي.. تطور الظواهر الإجرامية يستوجب حماية” المعطيات الشخصية”

الداكي.. تطور الظواهر الإجرامية يستوجب حماية” المعطيات الشخصية”

2022-11-10 / 18:10
Photo of الوزير-رئيس جهة والونيا البلجيكية: مخطط الحكم الذاتي يشكل “جهدا جادا وذا مصداقية” 

الوزير-رئيس جهة والونيا البلجيكية: مخطط الحكم الذاتي يشكل “جهدا جادا وذا…

2022-11-10 / 17:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق