دي روبو: مخطط الحكم الذاتي “أساس جيد” لحل تقبله كافة الأطراف
أكد الوزير-رئيس جهة والونيا البلجيكية إليو دي روبو، يوم الخميس بالرباط، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007، يعد “أساسا جيدا”، من أجل حل تقبله كافة الأطراف، بخصوص قضية الصحراء.
وأكد دي روبو، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل “جهدا جادا وذا مصداقية” من قبل المملكة.
وشدد على أن والونيا تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل حل سياسي، عادل ودائم ومقبول، لدى كافة الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
وأشار إلى أن والونيا ملتزمة باتفاقيات تعاون مع المغرب منذ 1999، مضيفا أن هذا التعاون سيتواصل باتفاق جديد سيمتد لخمس سنوات.
من جهة أخرى، أوضح دي روبو أن مباحثاته مع بوريطة شكلت مناسبة لمناقشة الدور الأساسي للمملكة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مستشهدا في هذا السياق، بشكل خاص، بالشراكة الخضراء الموقعة في أكتوبر الماضي بين الطرفين، بهدف تعزيز الاقتصاد الأخضر والأزرق.
وتابع دي روبو “نرغب في بلجيكا، وخاصة في والونيا، أن نكون من بين الأصدقاء الأوائل المتعاونين مع المغرب”، مضيفا “نعتمد كثيرا على المغرب في بعده الإفريقي، وخاصة مع دول غرب إفريقيا”
11 تعليقات
دي روپو يريد حقه في الكعكة
الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه تحت شعار الله الوطن الملك والباقي غير ثراهات و لا عزاء للحاقدين
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها أحب من أحب وكره من كره ❤🇲🇦
شعارنا الله الوطن الملك
حفظ الله وزيرنا ناصر بوريطة
قرار هام وداعم لمغربية الصحراء
الكلاب تنبح والقافلة تسير الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وانتهى
الكلام
يا سلام، انتصارا ت المغرب
لا تعد و لا تحصى، الى الجحيم مرتزقة البوليساريو و الجزائر داعمة الارهاب
العالم كله مع وحدة اراضي الدول إلا جار سوء يدعم إرهابيي مخيمات تيندوف
عاشت الابرطورية المغربيه ملكا و شعبا من طنجة إلى لكويرة إنتهى الكلام
نحن طوينا مشكل الصحراء الغربيه المغربيه الآن عيننا على الصحراء الشرقيه المغربيه المحتله