“الدستوري” يشيد بحصيلة منجزات البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية

هبة بريس - الرباط

بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، استحضر حزب الاتحاد الدستوري، في أجواء من الحبور والفخر والاعتزاز هذه الذكرى الغالية والملحمة البطولية العظيمة، التي أبدعتها عبقرية وحكمة فقيد الأمة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.

وفي غمرة هذا الاحتفال تابع حزب الاتحاد الدستوري باهتمام كبير مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده إلى الأمة بمناسبة هذه الذكرى الغراء. خطاب قوي يجسد الحكمة والرؤية الملكية لمواصلة المسيرات الإصلاحية المتواصلة التي يقودها جلالته.

وفي هذا الصدد، ثمن حزب الاتحاد الدستوري، مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد هذه الذكرى الوطنية الغالية، والذي أكد فيه جلالة الملك أن المسيرات المتواصلة التي يقودها جلالته تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.

وأشاد الحزب عاليا بالحصيلة الإيجابية لمنجزات البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالته، والتي جعلت من الصحراء المغربية بفضل الحنكة الملكية ديبلوماسيا وتنمويا بوابة نحو العمق الإفريقي، منوها بدعوة جلالته للقطاع الخاص لمواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بأقاليمنا الجنوبية، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، والدفع نحو القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة.

واعتبارا لما يوليه الملك، من أهمية خاصة للشراكة مع دول القارة الإفريقية، يؤكد الاتحاد الدستورية دعمه الكامل لهذا التوجه الملكي، ويعبر عن إشادته بتقدم انجاز خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يؤكد الرؤية الملكية الاستباقية المتبصرة لتعزيز السيادة الطاقية، مجددا التأكيد على انخراط الدستوريات والدستوريين، في التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي.

وسجل الحزب، باعتزاز الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك، ويشيد عاليا بتفاني القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، تحت قيادة جلالته، في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

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