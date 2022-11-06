تسجيل 33 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 31 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و844 ألف و742 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و411 آلاف و386 شخصا، مقابل 24 مليون و912 ألف و524 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 53 ألف و953 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و998 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و284 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (15)، والدار البيضاء سطات (6)، وسوس ماسة (5)، ومراكش آسفي (3)، والعيون الساقية الحمراء (2)، وفاس مكناس (2).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الدار البيضاء سطات، ليبلغ إجمالي 16 ألف و282 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 432 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين

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