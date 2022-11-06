وجدة .. مؤسسة تربوية تبدع في مسيرة تلاميذية احتفاء بالمسيرة الخضراء

هبة بريس : وجدة

نظمت مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة وجدة بعد زوال الجمعة 04 نونبر الجاري، مسيرة تلاميذية احتفاء بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وشارك فيها 350 تلميذا وتلميذة و60 مؤطرا تربويا في المسيرة والملحمة الطفولية التي إنطلقت من مؤسسة لوريونطال التربوية الخاصة المتواجدة بطريق تازة في إتجاه ساحة زيري بن عطية، حيث جرت مراسيم الإحتفال بذكرى المسيرة الخضراء، و قامت المؤسسة التربوية بتوفير الشاحنات القديمة التي شاركت في المسيرة الخضراء،أكثر من 10 شاحنات موشحة بالرايات الوطنية، وعلى متنها تلاميذ المؤسسة الذين لبسو زيا موحدا يرمز للراية المغربية، وصور جلالة الملك محمد السادس نصره الله والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه،وتمت إفتتاحه بالنشيد الوطني المغربي من إنشاد وعزف فرقة الجوقة النحاسية، التي قامت بعزف عدة مقاطع موسيقية للأغاني الوطنية،و كانت الكلمة لإدارة المؤسسة ألقاها المدير التربوي ذكر خلالها بأبعاد وأهداف الإحتفال التربوية ودور المؤسسة في تنمية الحس الوطني للتلاميذ، وتلتها ترديد قسم المسيرة الخضراء بطريقة رائعة من قبل تلميذة في المؤسسة، حيث قامت بتلاوة القسم التاريخي بشكل جماعي الذي أطلقه المغاربة إبان نجاحهم في الوصول للتراب المغربي بالأقاليم الجنوبية

وفي تصريح للمدير التربوي لمؤسسة لوريونطال الخاصة، قال الصغير أمراح أنه تفعيلا لمقتضيات الحياة المدرسية والمذكرة المتعلقة بالأنشطة الموازية للمؤسسات التربوية ، وبمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ، حيث أبرز أن الهدف من تنظيم هذا النشاط الكبير هو أن يعيش التلاميذ أجواء المسيرة الخضراء وزرع روح المواطنة ، ومحبة الوطن وتاريخه العظيم في نفوس التلاميذ ، مؤكدا أن مشاركة 350 تلميذ وتلميذة هو دلالة على العدد الذي شارك في المسيرة الخضراء والذي ناهز 350 ألف مواطن، مضيفا أن هذه المسيرة تشارك فيها 12 شاحنة و 6 حافلات للنقل المدرسي و شاحنتين من الحجم الكبير وأكثر من 20 سيارة للأطر الإدارية للمؤسسة.

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