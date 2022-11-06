المغرب يقدم منحا لعشرات الطلاب الموريتانيين في هذه التخصصات

أعلنت وزارة التشغيل الموريتانية عن تقديم المغرب 30 منحة للطلاب الموريتانيين للدراسة في المجالات التقنية العالية في مؤسسات جامعية مغربية، في تطور يعكس أول الخطوات العملية لاتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين في مارس الماضي.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير التشغيل والتكوين المهني، الموريتاني نيانغ مامودو، الجمعة مع سفير المغرب، حميد شبار، ناقش الطرفان خلاله فرص التعاون الثنائي في إطار الاتفاقية الموقعة في مارس 2022 بهدف وضع إطار للتعاون في مجال التكوين المهني.

وأضافت الوزارة في منشور عبر فيسبوك، أن هذه المنح ستوفر فرصة للشباب الموريتاني في الولوج لمؤسسات التكوين بالمغرب والحصول على شهادة تقني عالي في التخصصات غير المتوفرة في البلد والتي تتطلبها احتياجات الاقتصاد الموريتاني.

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