خاص.. محمد الرفاعي يفرج عن “كالعادة” و يكشف عن تعاونه مع سعد لمجرد و أسماء لمنور

نجلاء مزيان

أصدر الفنان والملحن المغربي، محمد الرفاعي جديده الفني تحت عنوان “كالعادة”، و هو عبارة عن ديو جمعه بزميله الفنان مروان أصيل، حيث قاما بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

أغنية “كالعادة” من ألحان محمد الرفاعي، وكلمات الرفاعي نفسه و الشاعر أيوب أوزايد، توزيع حمزة الغازي، فيما تم تصوير الفيديو كليب بمدينة الصويرة تحت إشراف كل من فيصل و مليكة.

وفي سياق متصل، أعرب الفنان محمد الرفاعي عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية، -أعرب- عن سعادته بهذا العمل الذي جمعه بمروان أصيل و الذي لاقى صدى طيب بين جمهوره و محبيه، و استطاع تخطي 200 ألف مشاهدة في ظرف وجيز.

و أضاف المتحدث ذاته، أن الأغنية تدور كلماتها حول العلاقة التي تجمع ثنائي معين،إذ تتعرض للعديد من المشاكيل و المطبات، إلا أن شرارة الحب تظل موجودة.

و عن أعماله الفنية بالمستقبل، أكد الرفاعي أن هذه السنة ستكون حاسمة بالنسبة له، كونها تحمل العديد من التحديات و الرهانات، مشيرا أنه تعاقد مع شركة عالمية و بالتالي سيتم الإفراج قريبا عن مجموعة من أعماله الجديدة سواء على مستوى التلحين أو الغناء.

و أضاف الفنان المغربي،أنه بصدد التحضير لعدة أعمال تعود لنجوم مغاربة و عرب أبرزهم: أسماء لمنور و سعد لمجرد و داليا مبارك..

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