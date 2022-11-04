انطلاق فعاليات مهرجان هوارة الدولي للمسرح بتكريم وجوه عربية

القسم الفني

انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان هوارة الدولي للمسرح بمدينة أولاد تايمة، والذي تنظمه جمعية منتدى أنفاس للثقافة والفن، وذلك بمناسبة الذكرى ال 47 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تميز بحضور وفد رسمي من عمالة إقليم تارودانت يتقدمه الكاتب العام، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، فقرات فنية وموسيقى تتغنى بالوطن.

كما تم بالمناسبة تقديم الفرق المشاركة، في هذا المهرجان الدولي، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية، فضلا عن تكريم عدد من الفعاليات الفنية العربية، تقديرا لمسارهم الفني يتقدمهم الممثل المغربي حسن عليوي، والمخرج القطري سالم المنصوري والفنان الفلسطيني محمد حسين قاسم .

كما استمتع الجمهور، بعرض لمسرحية للجمعية المنظمة بعنوان( صباطو )، حيث اكد مدير المهرجان، في كلمته إلى قيمة الفقرات المتنوعة في هذا المهرجان، إضافة الى أهمية الوسائط الفنية في التعبير والترافع عن قضايا الوطن.

يشار إلى أن الدورة التي تقام من 2 الى 5 نونبر الجاري، تشهد تقديم عروض مسرحية، وندوات وورشات تكوينية، إضافة إلى خرجات سياحية تعريفية بالمنطقة لفائدة الوفود المشاركة.

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