غيثة الحمامصي تكرم التراث الكناوي في “المكتاب”

القسم الفني

طرحت الفنانة المغربية غيثة الحمامصي أولى أغنيات ألبومها القادم بعنوان ”المكتاب” الذي يضم أزيد من عشرة أغاني بألحان مختلفة.

اختارت غيثة الحمامصي أن تغني عن خيبة الأمل ووجع الخذلان في ”المكتاب”، فرغم كل السعي والمجهود الذي يبذله الإنسان في الحياة إلا أن الخيبات تظل تلاحقه مهما كانت المحاولات، ولإيصال هذا المعنى للجمهور استعانت الحمامصي بتوزيع موسيقي كناوي بلمسة تراثية تكريما لموسيقى الكناوي العريقة.

واستوحت الفنانة المغربية فكرة الفيديو كليب من عملها كعارضة ومصممة أزياء حيث استلهمت مشاهد الكليب من عرض أزياء عالمي.

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