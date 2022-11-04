غيثة الحمامصي تكرم التراث الكناوي في “المكتاب”

2022-11-04 / 11:24
0
القسم الفني

طرحت الفنانة المغربية غيثة الحمامصي أولى أغنيات ألبومها القادم بعنوان ”المكتاب” الذي يضم أزيد من عشرة أغاني بألحان مختلفة.

اختارت غيثة الحمامصي  أن تغني عن خيبة الأمل ووجع الخذلان في ”المكتاب”، فرغم كل السعي  والمجهود الذي يبذله الإنسان في الحياة إلا أن الخيبات تظل  تلاحقه مهما كانت المحاولات، ولإيصال هذا المعنى للجمهور استعانت الحمامصي بتوزيع موسيقي كناوي بلمسة تراثية  تكريما لموسيقى الكناوي العريقة.

واستوحت الفنانة المغربية فكرة الفيديو كليب من عملها كعارضة ومصممة أزياء حيث استلهمت مشاهد الكليب من عرض أزياء عالمي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق فعاليات مهرجان هوارة الدولي للمسرح بتكريم وجوه عربية

انطلاق فعاليات مهرجان هوارة الدولي للمسرح بتكريم وجوه عربية

2022-11-04 / 12:22
Photo of في صحة جيدة.. خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى

في صحة جيدة.. خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى

2022-11-03 / 16:54
Photo of الممثلة راوية :”مليقاش للزواج حيت عندي حمل كبير هزاه “

الممثلة راوية :”مليقاش للزواج حيت عندي حمل كبير هزاه…

2022-11-03 / 16:06
Photo of زينة الداودية تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

زينة الداودية تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

2022-11-03 / 14:20
Photo of تواصل الأيام الثقافية ببني ملال بسهرات موسيقية وعروض تراثية ومسرحية

تواصل الأيام الثقافية ببني ملال بسهرات موسيقية وعروض تراثية…

2022-11-03 / 12:41
Photo of نرجس الحلاق:” كنهضر على غلاء الأسعار حيت مكنعيش فابور”

نرجس الحلاق:” كنهضر على غلاء الأسعار حيت مكنعيش فابور”

2022-11-03 / 11:55
Photo of بالآلاف.. جمهور شاروخان يحتفلون بذكرى ميلاده57

بالآلاف.. جمهور شاروخان يحتفلون بذكرى ميلاده57

2022-11-03 / 10:40
Photo of تسجيل صوتي جديد لشيرين :”عايزة أخرج من المستشفى ضروري”

تسجيل صوتي جديد لشيرين :”عايزة أخرج من المستشفى ضروري”

2022-11-03 / 09:51
Photo of ميدايز ..دعوة لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي

ميدايز ..دعوة لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي

2022-11-02 / 21:22
Photo of عن علاقتها بتامر حسني..جليلة :”قبل زواجه بيوم واحد كنت معه”

عن علاقتها بتامر حسني..جليلة :”قبل زواجه بيوم واحد كنت…

2022-11-02 / 21:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق