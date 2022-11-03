زينة الداودية تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

2022-11-03 / 14:20
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نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية زينة الداودية مع جمهورها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات.

و نشرت الداودية عبر حسابها الرسمي بمنصة “أنستغرام”، صورة توثق حصولها على الإقامة الذهبية، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”اليوم تشرفت بتسلم الإقامة الذهبية،التي حصلت عليها السنة الماضية،ولظروف العمل لم أستطع السفر لتسلمها”.

و واصلت قائلة:”شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة، وأشكر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وهيئة دبي للثقافة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب”.

و الجدير بالذكر أن العديد من الفنانين المغاربة استطاعوا الحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، أبرزهم لطيفة أحرار، حاتم عمور، نعمان بلعياشي و غيرهم..

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