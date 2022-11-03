نرجس الحلاق:” كنهضر على غلاء الأسعار حيت مكنعيش فابور”

نجلاء مزيان

ردت الممثلة و المؤثرة المغربية نرجس الحلاق على اللغط و الاقاويل الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول السبب الذي دفعها و مجموعة من المشاهير للتضامن مع حملة “لا لغلاء الأسعار”.

و في هذا الصدد، نشرت نرجس الحلاق عبر خاصية القصص القصيرة بمنصة “أنستغرام”، تدوينة جاءت كالتالي:”غلاء الأسعار ما كنهضرش علیه باش نبان واعرة حيت انا واعرة لسبب أخر هو انني ما كنعيش فابور كيما کیدیرو بزاف”.

و أضافت قائلة:”كنهضر حيت حتى انا متضررة بحالي بحال أي واحد كيخدم باش يعيش،الحمد الله على نعمة الكرامة، مکنرضاش ندير سطوري لشي حد باش ناکل فابور و ما کنرضاش نسولكم على شكون كيعرف شي حد كيصاوب الزليج باش نصاوبو فابور فهمتوني”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:”أحترم ذكاءكم فإحترموا ذكائي، كنحس بأي درهم کیتزاد حیت کیخرج من جيبي لهذا من حقي نهضر بحالي بحال أي مغربي وغا نبقى نهضر طول ما عندي صوت و عندي كرامة”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة الممثلةالمغربية، حيث تم تداولها على نطاق واسع.

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