الصين تغلق محيط أكبر مصنع لأجهزة “آي فون” في العالم

2022-11-03 / 10:24
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هبة بريس - وكالات

فرضت السلطات الصينية الأربعاء تدابير إغلاق في المنطقة المحيطة بمصنع لهواتف “آي فون” في الصين، هو الأكبر من نوعه في العالم، بعد رصد بؤرة إصابات بكوفيد-19.

ويتعين على المنطقة الاقتصادية المحيطة بمطار تشنغتشو (وسط)، حيث يقع المصنع الذي تديره مجموعة “فوكسكون” التايوانية، لزوم الاغلاق لمدة سبعة أيام، بحسب بيان رسمي.

سجلت إصابات بكوفيد منذ منتصف أكتوبر في هذا المصنع الذي يوظف أكثر من 200 ألف شخص.

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الموظّفين، بعضهم يحمل حقائب، يفرون من الموقع عبر تسلق السياج ثم السير على طريق للعودة إلى منازلهم.

وتضمنت بعضها شهادات لموظفين يشكون من ظروف عملهم والافتقار إلى وسائل الحماية من الفيروس.

وقالت السلطات المحلية إنه يتعين على سكان المنطقة الاقتصادية “عدم مغادرة منازلهم” إلا في حال الضرورة، اعتباراً من الأربعاء.

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