ميدايز ..دعوة لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي

هبة بريس

دعا قادة وسياسيون أفارقة، يوم الأربعاء 02 نونبر 2022 بطنجة، إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي وعمله كمحفز لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي في القارة.

أكد متدخلون مختلفون، خلال مائدة مستديرة تحت عنوان “تحديات الاتحاد الأفريقي: كيف يمكن تبسيط بنية التكامل السياسي والاقتصادي للقارة؟”، المنعقدة على هامش الدورة الرابعة عشرة لمنتدى ميدايز (2-5 نونبر)، الحاجة لتقوية الاتحاد الأفريقي من خلال تكامل ثقافي وسياسي واقتصادي أقوى.

أزمات الطاقة والمناخ

وفي هذا السياق، حدد المشاركون في هذه المائدة المستديرة التي نشطتها شخصيات من المستوى الرفيع، عددا كبيرا من الإشكالات والعقبات التي تواجه إفريقيا، بما في ذلك أزمات الطاقة والمناخ والأزمة الاقتصادية وقبل كل شيء الأمن، مبرزين مسألة تمكين القارة وقدرتها على حل مشاكلها داخليا، دون تدخل أو مناشدة أي جهات من “خارج القارة “.

وبهذا الخصوص، سجل رئيس الوزراء السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى، مارتن زيغويل، أن “إفريقيا بحاجة إلى دراسة نفسها بنفسها، لاكتساب المعرفة حول إفريقيا، وأن يأتي إنتاج المعرفة من القارة نفسها وليس من مراكز الدراسة الغربية”، مضيفا أنه من المستحيل التفكير في تطوير القارة والنهوض بها دون إنتاج معرفتها الخاصة على أراضها.

ودعا زيغويل، في هذا الصدد، إلى تكامل أكبر للبلدان الأفريقية، “للتخلي عن الميكروقومية لصالح اتحاد حقيقي”، معربا عن اعتقاده أن هذا ممكن فقط من خلال إعطاء الأولوية للتنمية والتعليم لدعم التكامل أكثر فأكثر بين الدول الأفريقية، وبالتالي مواجهة مختلف الأزمات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا إن الاتحاد الإفريقي حقق تقدما كبيرا في القارة خاصة فيما يتعلق بدعم الديمقراطية والسلام، موضحا بدوره أن الصعوبات في حل جميع الأزمات التي تمر بها القارة تنبع من الافتقار إلى التكامل السياسي للبلدان الأفريقية.

تمويل الاتحاد الإفريقي

ومن أجل التغلب على هذه المشاكل ومنح “المزيد من الصلاحيات” للاتحاد الأفريقي، اقترح مارا على وجه الخصوص إنشاء جواز سفر أفريقي، والحصول على مقعد دائم للاتحاد الأفريقي في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وقبل كل شيء، مراجعة نظام تمويل المنظمة، مطالبا، في هذا الصدد، بمساهمة تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في تمويل المنظمة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات إقليمية ذات أهمية، مثل مجموعة السبع G7.

وعلى نفس المنوال، أشار مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تورديتا راتباي، إلى أن مسألة تمويل الاتحاد الأفريقي هو موضوع لطالما كان من صميم أولويات القارة، ملاحظا وجود فجوة معينة بين المؤسسة والمواطنين الأفارقة، مما أدى إلى نقص المعرفة من جانب الأفارقة بدور الاتحاد الأفريقي.

ودعا المسؤول الإفريقي إلى تعريف المواطنين الأفارقة بخصوصيات وأدوار مختلف لجان الاتحاد الأفريقي ومؤسساته الإقليمية والدول الأعضاء فيه.

ويعد منتدى “ميدايز”، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف معهد “أماديوس”، عبارة عن 4 أيام من النقاشات والتفاعلات، عبر 50 جلسة ومائدة مستديرة، بمشاركة أزيد من 250 متدخلا رفيعي المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء وحائزي جوائز نوبل ومسؤولي منظمات دولية ورؤساء شركات ومستثمرين وعدد من الشخصيات من 100 بلد، والذين سيطرحون آراءهم وقراءاتهم بخصوص التحولات الكبرى والاضطرابات العديدة مع أزيد من 5 آلاف مشارك.

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