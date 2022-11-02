مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يؤكد على اهمية اتفاق الصخيرات

2022-11-02 / 17:53
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هبة بريس

أكد القرار الصادر عن القمة العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا، أهمية الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015، كإطار عام للحل السياسي للازمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات.

وسجل القرار الذي صدر في ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للقمة، اليوم الاربعاء بالجزائر، دور اتفاق الصخيرات في جهود المضي قدما لوضع قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية في هذا البلد.

كما رحب القرار باللقاء الذي احتضنته المملكة المغربية يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 بمدينة الرباط، والذي جمع بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، للخروج من الانسداد الدستوري وضخ ديناميكية جديدة في الحوار السياسي الليبي الليبي.

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