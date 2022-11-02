سلمى رشيد تصدر “jamais de la vie” وتتصدر الطوندونس المغربي

أصدرت الفنانة سلمى رشيد أحدث أغانيها بعنوان jamais de la vie ، عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”، ويعد العمل أولى أغاني ألبومها الجديد الذي أطلقت عليه عنوان “نار”.

وقد استطاعت الأغنية تصدر الترند المغربي في أقل من 24 ساعة مع تحقيقها أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”، بالإضافة إلى دخولها ترند الاغاني الرائجة في مجموعة من الدول العربية.

وتحمل الأغنية الجديدة لسلمى رشيد إيقاعات متنوعة، تمزج بين الراب والبوب المغربي، تعاملت من خلاله مع الكاتب والملحن والموزع المغربي MoBeazy الذي سبق له التعامل مع مجموعة من النجوم في المغرب والخارج، فيما صور تحت الإدارة الفنية للمنتج فيصل النواش.

وتأتي أغنية “jamais de la vie” ضمن مشروع ألبوم غنائي مصغر “MINI ALBUM” سيضم مجموعة من الأغاني المنفردة، والتي تسعى سلمى رشيد لإطلاقها بشكل بين فترة وأخرى، وتتنوع بين مجموعة من الألوان الغنائية، من قبيل المغربي والخليجي والمصري.

يشار إلى أن آخر أغنية لسلمى رشيد كانت بعنوان “واهيا”، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب،بالإضافة إلى أداء جينيريك “فين الشيك لي عطيتك”، الخاص بالسيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة”.

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