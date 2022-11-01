هيفاء وهبي عن صورتها المثيرة للجدل: حملة مبرمجة

2022-11-01 / 09:49
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هبة بريس - وكالات

علقت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي للمرة الأولى على حملات التنمر التي تعرضت لها، بالتزامن مع الحفل الغنائي الذي أحيته في موسم الرياض، ولقائها جمهورها في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

وأجرت هيفاء مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ووجهت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ لمنحها فرصة لقاء جمهورها السعودي للمرة الأولى.

واعتبرت أن اللقاء كان رائعا بعد اشتياق بينها وبين الجمهور، كما تملكتها العديد من الأحاسيس قبل انطلاق ذلك الحفل، الذي وصفته بأنه من أجمل لحظاتها الفنية.

وفيما يخص حملات التنمر التي تعرضت إليها بسبب الصور التي التقطت لها بدون إضاءة جيدة، ردت هيفاء بأنها لم تتوقف عند هذا الأمر، خاصة وأنه من الممكن أن يحدث مع أي فنان.

وذكرت أن الرد الحقيقي هو ظهورها أمام الجمهور على المسرح، وتقديم فنها، والتفاعل مع الحضور.

وتحدثت الفنانة عن حملات مبرمجة تستهدفها، ويحركها أشخاص لهم أغراض، خاصة أن المشاركة في مثل هذا الحدث الضخم ثير حسد البعض.

“العبوها أذكى من كده”.. بهذه الرسالة ردت المطربة اللبنانية على هؤلاء الأشخاص المغرضين.

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