مجموعة أكديطال تدشن مركبا استشفائيا جديدا بطنجة

هبة بريس

منخرطة في برنامج استثماري طموح بهدف مواكبة الديناميكية الوطنية لتأهيل قطاع الصحة وتعميم ولوج المرضى للعلاجات الطبية، تواصل مجموعة أكديطال استراتيجيتها التنموية الهادفة إلى التواجد بمختلف ربوع المملكة، وتغطية التراب الوطني بشكل ناجع، وتشغل أكبر منشآتها الصحية في مدينة طنجة.

وأقيم المستشفى الخاص لطنجة، الذي أُدمج فيه المركز الدولي لعلاج الأورام البوغاز لطنجة، على مساحة 22.000 m²، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات التي تسيرها مجموعة أكديطال في المملكة إلى 14 مؤسسة استشفائية. يضم فريق هذا المركب الاستشفائي الجديد، الذي صمم وفق أرفع المعايير الدولية على غرار باقي الوحدات الصحية الأخرى للمجموعة، 350 مستخدما وحوالي 150 طبيبا ممارسا في مختلف التخصصات.

المستشفى الخاص لطنجة، مؤسسة صحية متعددة التخصصات وفق أرفع المعايير الدولية:

تغطي المؤسسة الصحية متعددة التخصصات “المستشفى الخاص لطنجة” مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية، وتم تزويدها بتجهيزات طبية عالية المستوى من الجيل الأخير بهدف علاج جميع أنواع الأمراض.

ويشمل المستشفى الخاص لطنجة، المصمم وفق المعايير الدولية الأكثر صرامة من حيث السلامة الصحية للمستشفيات وجودة مسار علاج المرضى، عشرة (10) أقسام للجراحة فائقة الحداثة مجهزة بمعدات في منتهى التطور التقني، من بينها قاعتين للتنظير الداخلي (Endoscopie) وثلاث وحدات تقنية للولادة (UTA).

كما يتوفر المستشفى الخاص لطنجة على قطب للإنعاش، يضم خمسة عشر (15) مركز للإنعاش متعدد الوظائف، من بينها أربع (4) مراكز لإنعاش مرضى القلب والشرايين، وأربعة عشر (14) حاضنة لإنعاش حديثي الولادة.

كما تم إحداث قطب لأمراض القلب، والذي يضم أقسام تقنية عصرية. وتم تجهيز هذا القطب، الذي يمكن من معالجة أمراض القلب والشرايين وأمراض الشرايين العصبية، بقاعتين للقسطرة القلبية Cathétérisme))، وبقاعة اختبار الجهد ووحدة للعناية المركزة متعددة التخصصات والموجهة كذلك لأمراض القلب، وطاقة إيوائية تصل إلى تسعة وأربعين (49) سريرا.

ويأوي المستشفى الخاص لطنجة أيضا مركزا للطب الرياضي وإعادة التأهيل مجهز بصهريج للتداوي بالماء وأقسام للعلاج الفيزيولوجي والترويض الطبي من أجل توفير أفضل تكفل طبي للرياضيين. كما ينفتح هذا المركز المتخصص في إعادة التأهيل الطبي على جميع حالات المرضى بمختلف احتياجاتهم.

وختاما، يتوفر المستشفى الخاص لطنجة على مختبر للتحاليل الطبية ومركز كامل للفحص بالأشعة (التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، الماسح الضوئي (Scanner)، الفحص العادي بالأشعة (Radio Standard) ، التصوير البانورامي للأسنان، التصوير الثدي بالأشعة(Mammographie) ) وذلك بهدف تجويد مسار المريض وتسريع عملية تشخيص الأمراض والتكفل بها.

كما يتوفر كذلك على مصلحة مستعجلات لاستقبال الحالات الحرجة، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مع حضور مستمر في عين المكان لأطباء الإنعاش وأطباء المستعجلات.

المركز الدولي لعلاج الأورام البوغاز لطنجة، منشأة من الجيل الأخير مجهزة بأول وحدة لزرع النخاع العظمي وأول قسم للطب النووي على صعيد شمال المملكة

وتم إدماج المركز الدولي لعلاج الأورام البوغاز لطنجة داخل المستشفى الخاص لطنجة، وهو متخصص في التكفل بتشخيص وعلاج أمراض السرطان، ويحتوي على 18 أريكة للعلاج الكيماوي، و14 سرير استشفائي ومصلحتين للعلاج الإشعاعي مع مسرع من الجيل الأخير يجمع بين سلامة وجودة العلاجات.

وتتوفر الوحدة أيضا على مصلحة أمراض الدم متكونة من 9 أسرة ووحدة لزراعة النخاع العظمي، التي تعد الأولى من نوعها في شمال المملكة.

ويضم كذلك هذا المركز لعلاج الأورام من الجيل الأخير مصلحة للطب النووي، الأولى من نوعها على صعيد المنطقة الشمالية للمملكة، وهي مزودة بمصلحة للعلاج باليود المشع (Irathérapie) وتجهيزات للتشخيص التصويري من قبيل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (Pet scan) إضافة إلى جهاز كاميرا غاما للتصوير الومضاني (Scintigraphie).

وعبأ المشروع ميزانية استثمارية قدرها 460 مليون درهم، منها 280 مليون درهم خُصصت للأشغال و180 مليون درهم للتجهيزات والمرافق، وتبلغ الطاقة الإيوائية للمركب الاستشفائي الجديد 270 سرير، ليصبح بذلك واحد من أكبر الطاقات الاستيعابية على صعيد المؤسسات الصحية الخاصة بالمغرب.

حول مجموعة أكديطال

تضع مجموعة أكديطال، رائدة القطاع الخاص للصحة بالمغرب، الولوج للخدمات الاستشفائية على رأس أولوياتها. وتتوخى المجموعة تطوير شبكة من المؤسسات الصحية الخاصة عبر التراب الوطني، مستهدفة بذلك توفير رعاية صحية عالية المستوى وتكفل طبي شامل وفق أفضل المعايير الدولية.

وتضم المجموعة حاليا 14 مؤسسة صحية، بينها مؤسسات متعددة الاختصاصات وأخرى المتخصصة (مصحة جرادة الوازيس، مصحة عين برجة الدار البيضاء، المركز الدولي لعلاج الأورام بالدار البيضاء، مصحة لونشون، المستشفى الخاص الدار البيضاء عين السبع، مصحة دا فنشي، مصحة أطفال، المستشفى الخاص الجديدة، المركز الدولي لعلاج الأورام الجديدة، المستشفى الدولي أكادير والمركز الدولي لعلاج الأورام أكادير، مصحة بانوراما سيدي معروف، المستشفى الخاص لطنجة، والمركز الدولي لعلاج الأورام البوغاز لطنجة).

ومنخرطة في ديناميكية تأهيل قطاع الصحة، يحدوها طموح تمكين المواطنين من التوفر على بنية تحتية صحية ذات جودة عالية عبر ربوع المملكة، التزمت مجموعة أكديطال بتنفيذ برنامج استثماري طموح يتضمن إنجاز العديد من المركبات الاستشفائية الموجودة حاليا في طور الإنجاز.

ومع متم سنة 2022، سيتم تشغيل أربع (4) منشآت صحية جديدة ( آسفي، بوسكورة، ووحدتين في سلا)، الشيء الذي سيرفع عدد الوحدات الصحية للمجموعة إلى 18 مؤسسة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2000 سرير.

وتماشيا مع استراتيجية المجموعة التنموية الطموحة وبرنامجها الاستثماري الإرادي، توجد 6 منشآت صحية جديدة في طور الإنجاز بكل من المحمدية وفاس (2) وخريبكة وتطوان والقنيطرة، رافعة بذلك عدد الوحدات الصحية التابعة للمجموعة على الصعيد الوطني إلى 24 مؤسسة رفيعة المستوى في أفق 2023.

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