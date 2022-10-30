حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
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كوفيد-19 .. 17 إصابة جديدة

2022-10-30 / 16:29
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 28 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و840 ألف و828 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و410 آلاف و64 شخصا، مقابل 24 مليون و911 ألف و532 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 53 ألف و332 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و589 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و93 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (5) ومراكش آسفي ( 3 ) والرباط سلا القنيطرة (7) طنجة تطوان الحسيمة (1) وجهة الشرق (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 215 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين

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