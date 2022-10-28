وجدة .. الوزيرة مزور تطلق الخرجات الجهوية حول مساطر الإستثمار

هبة بريس : وجدة

تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار وتبسيط ورقمنة المساطر، أطلقت الوزيرة غيثة مزور ،يومه الجمعة 28 أكتوبر الجاري بمقر ولاية جهة الشرق بمدينة وجدة، بمعية والي جهة الشرق معاذ الجامعي، سلسلة الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة لمساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

سلسلة الخرجات هذه التي ستشمل الجهات الاثني عشر للمملكة، ترمي إلى التعريف بالمساطر المبسطة الجديدة المتعلقة بالاستثمار، والبالغ عددها 22 مسطرة إدارية، وهو ما سيُقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.

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