زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى مدينة طنجة

اس.بويعقوبي - هبة بريس

أفادت عدة مصادر عن زيارة الملك محمد السادس لمدينة طنجة في غضون الايام القليلة القادمة ، لتكون هذه الزيارة الأولى بعد جائحة كورونا التي ضربت البلاد وجميع بلدان العالم .

وارتدت شوارع طنجة أبهى الحلل ورفعت الأعلام الوطنية، فيما تجري عملية تبليط الأرصفة وتهيئة الممرات والطرق والعناية بالمناطق الخضراء ، ماأضفى على المدينة جمالية خاصة في انتظار قدوم عاهل البلاد .

ولم تكشف المصادر على نوعية الزيارة، الا انه يرتقب ان يقوم الملك محمد السادس بالإطلاع على بعض المشاريع المزمع إنشاءها بعاصمة البوغاز وتدشين بعضها أبرزها افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة.

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