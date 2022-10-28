النهوض بالقراءة ودعم العمل الثقافي بالمؤسسات التعليمية محور جلسة عمل بين بنموسى وبنسعيد

هبة بريس

ترأس كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، ووزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، أمس الخميس جلسة عمل ضمت مسؤولين من الوزارتين.

وهمت هذه الجلسة، مناقشة موضوع النهوض بالقراءة ودعم العمل الثقافي داخل المؤسسات التعليمية والاستثمار المشترك للفضاءات الثقافية التي تتوفر عليها الوزارتان.

وفي هذا الإطار جرى تبادل الرأي حول مجموعة من التدابير والإجراءات المشتركة التي ستتخذها الوزارتان لضمان إلتقائية وتكامل العمل على المستوى الوطني والترابي، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة ترفع للسيدين الوزيرين مسودة برنامج للعمل المشترك في الأيام القليلة المقبلة.

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