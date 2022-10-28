ميناء بني نصار: حجز مسدس اوتوماتيكي بحوزة مهاجر مغربي يقطن بالخارج

2022-10-28 / 15:08
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

في إطار حربها المتواصلة ضد تهريب الممنوعات وتحديدا القادمة على متن السيارات النفعية التي تمتهن نقل البضائع الغير المرفوقة، تمكنت عناصر الجمارك بميناء ” بني انصار” يوم أمس الخميس من حجز مسدس اوتوماتيكي على متن “فاركونيط” مرقمة بفرنسا .

وبرزت خلال الأسابيع القليلة الماضية حملات منظمة من طرف أرباب النقل الدولي للبضائع الغير المرفوقة تتهم خلالها إدارة الجمارك بالتعسف والبيروقراطية في كل من مينائي ( طنجة المتوسط _ الناظور) نتج عنها مظاهرات متكررة لممتهني هذا النشاط ورسائل موجهة إلى المدير العام للجمارك “نبيل لخضر” دون أن تسفر على نتائج ملموسة من ناحية تبسيط إجراءات البحث والمراقبة على كل حمولة قادمة من الخارج.

وتظهر النتائج أن بعضا من السيارات النفعية غير سليمة في حمولتها، إذ في غضون أسبوعين فقط تم العثور على ثلاث مسدسات على مستوى ميناء “بني نصار” ، الشيء الذي يستوجب التنويه بالمصالح الجمركية التي تصب إجراءاتها في صميم حماية الأمن العام ودفع كل ما من شأنه زعزعة إستقرار الوطن والمواطنين.

وتعتمد الجمارك في ميناء الناظور إستراتيجية دقيقة في البحث عن دخول الممنوعات والسلع المهربة من وإلى المغرب باستخدام تقنيات روتينية أهمها الفحص بجهاز “السكانير” لتسريع وثيرة عبور المركبات ، فيما تخضع بعض منها إلى البحث اليدوي بواسطة البراغي إذ غالبا ما تسفر عن إحباط محاولات لتهريب الأسلحة والخراطيش ومعدات أخرى تتعلق بعمليات السطو المسلح.

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