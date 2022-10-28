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طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-10-28 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الشمالية والوسطى، منطقة سوس وبجنوب البلاد.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية على السواحل مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر الغبار فوق كل من جنوب المنطقة الشرقية وكذا شمال الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، مابين 13 و18 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستكون ما بين 18 و24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى، وسيكون محليا هادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور.

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