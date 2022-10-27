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عبدالواحد لفتيت

شبهة النصب والاحتيال تواصل اسقاط رؤوس أعوان السلطة بسطات

2022-10-27 / 21:25
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هبة بريس_ الرباط

أمام تكثم شديد، وشح في المعلومات، علمت هبة بريس من مصادرها، أنه جرى الاستماع مساء اليوم الخميس لعون سلطة من رتبة شيخ رفقة عون سلطة آخر كان في حالة فرار، على خلفية الاشتباه بارتباطهما بموضوع النصب والاحتيال على ضحايا كثر بدافع التوسط لهم للحصول على مناصب شغل مقابل مبالغ مالية.

وأفادت مصادرنا، أن التحقيقات أسفرت عن وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليصل عدد الموقوفين على ذمة التحقيق ثلاثة أعوان سلطة.

هذا وكانت مصالح الأمن ، قد توصلت في وقت سابق بعدة شكايات، حيث أجمع الضحايا على أنهم ذهبوا ضحية احتيال ونصب من قبل المشتبه فيهم، بغرض التوسط لهم للحصول على مناصب شغل مقابل مبالغ مالية.

التحقيقات أسفرت عن توقيف أحدهما وهو عون سلطة يشتغل بالمقاطعة الحضرية الخامسة بحي الخير، فيما الثاني الذي كان في حالة فرار، يشتغل بالمقاطعة الحضرية الأولى قد سلم نفسه، وبعدها تم الاستماع له رفقة آخر مم رتبة شيخ.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالجميع تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين استكمال مجريات التحقيق واجراء مواجهة مباشرة معه ومع الضحايا المحتملين تمهيدا لإحالة الملف على أنظار العدالة لتقول كلمتها الأخيرة.

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