الدعم المباشر .. الحكومة تنتظر السجل الاجتماعي

هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن صرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي يتم الاشتغال عليه حاليا.

وأضاف أن عملية صرف الدعم المباشر، والمتمثل في تحويل 20 مليار درهم بشكل مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة؛ ويهم هذا الدعم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، ستتم مباشرة بعد الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قد أفاد، الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، بأن رؤية الحكومة تسير في اتجاه تخصيص دعم مباشر للأسر الهشة يقدر بحوالي 20 مليار درهم من أجل دعم قدرتها الشرائية.

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