بركة: “الأغلبية عازمة على مواصلة الحكومة لعملها”

2022-10-27 / 11:47
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، المشارك في الأغلبية الحكومية، بأن الأخيرة عازمة على مواصلة الحكومة لعملها و الوفاء بالتزاماتها.

و أوضح بركة خلال لقاء رئاسة الأغلبية الذي جمعه بعزيز أخنوش عن حزب التجمع الوطني للأحرار و عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة أن الأغلبية الحكومية ماضية في تنزيل برنامجها الحكومي.

و شدد الأمين العام لحزب الميزان على أن لقاء رؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية جدد التأكيد على أن الأخيرة معبأة لمواجهة كل الضربات التي تستهدف بلادنا، سواءا فيما يتعلق بالقضية الوطنية أو برموز المملكة.

وأضاف نزار بركة أن الأغلبية ستواصل بنفس الحماس و الجدية القيام بالإصالاحات الكبرى في التعليم والصحة والتقاعد والعدل والسكن وخلق فرص الشغل.

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