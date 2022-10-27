طقس الخميس.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من السهول الداخلية، ومنطقة سوس و بجنوب البلاد.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة على السواحل الجنوبية و الواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر الغبار فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 7 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و16 درجة بكل من الريف، والمنطقة الشرقية و السفوح الجنوبية-الشرقية، فيما ستكون ما بين 20 و25 درجة بمنطقة سوس و بداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، بعض الانخفاض الطفيف على السواحل و وسط البلاد، بينما سترتفع قليلا بالشرق.

أما البحر فسيكون هادئا على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان بباقي السواحل، ومحليا هادئ إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور.

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