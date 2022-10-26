تسليح البوليساريو بالدرون الإيراني.. ما مدى جاهزية العتاد الحربي المغربي؟

هبة بريس - مروان الموري

كشفت مجموعة من التقارير الإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية عن قيام إيران بتسليح مليشيات البوليساريو بطائرات مسيرة، لتنفيذ هجمات ضد القوات المسلحة الملكية، بتمويل من الجزائر التي تحتضن القمة العربية الأسبوع المقبل.

وتحدثت ذات التقارير الإعلامية، عن تأكيد ”عمر منصور”، وزير الداخلية بالجمهورية الوهمية، قوله أن “الجيش الصحراوي سيستخدم قريباً طائرات بدون طيار في حرب الاستنزاف“.

وأشارت التقارير ذاتها أن مليشيات البوليساريو تدربت على استخدام “الدرونات” الإيرانية على أيدي الجيش الجزائري و عناصر من الحرس الثوري الإيراني، حيث أكدت معلومات خاصة تواجد عناصر إيرانية بفندق معروف بتيندوف تم اسقدامها خصيصاً للغرض السالف ذكره،.

فما ما مدى إذن قوة وفعالية الدرونات الإيرانية على أرض الميدان وما هي الخصائص الحربية التي تتميز بها؟ وهل تشكل خطرا على المنطقة الجنوبية بالمغرب ؟ وما مدى جاهزية الجيش المغربي من حيث العتاد لمواجهة مثل هذه الهجمات بهذا النوع من السلاح؟

هاته الأسئلة وأخرى نقلناها للمحل السياسي والخبير بالشؤون العسكرية، محمد شقير، الذي أشار إلى أن تدريب قوات البوليساريو من طرف عناصر إيرانية تنتمي إما إلى حزب الله أو إلى الجيش الثوري ليست جديدة بحيث سبق للمغرب أن قطع علاقاته الدبلوماسية مع الدولة الإيرانية بسبب اتهام النظام الإيراني بتدريب جبهة البوليساريو خاصة بعدما أعلنت هذه الأخيرة حربها على الجيش المغربي بالصحراء.

وبالتالي، يضيف متحدثنا، فإن انتقال إيران من التدريب إلى تسليح عناصر الجبهة بطائرات درون له ما يعززه نظرا لعدة أسباب من بينها إبرام المغرب لاتفاقية تحالف عسكري مع إسرائيل بموجبها سيقوم المغرب بتصنيع “طائرات درون” الشيء الذي يعزز التواجد الإسرائيلي في المنطقة في المنظور الإيراني والسبب الثاني يتمثل في اقتناء المغرب لطائرات درون تركية واسرائيلية تم استخدامها لشل تحركات البوليساريو على حدود الجدار مما قد يدفع بالجزائر لتسليح قوات البوليسايو ب”طائرات درون” إيرانية للرد على دفاعات المغرب بهذه الطائرات.

وبخصوص مشاركة هاته الطائرات وفعاليتها ببعض الحروب باليمن وسوريا وتنفيذ هجمات خاصة ضد السعودية بواسطتها، قال شقير أن هاته الطائرات أثبتت قوتها، في عدة جبهات حرب بسوريا وخاصة اليمن مما دفع بروسيا في حربها على أوكرانيا لاقتناء هذا النوع من الطائرات واستخدامها في بعض العمليات العسكرية نظرا لقلة تكلفة هذا النوع من الطائرات وأيضا لفعاليتها في ضرب الأهداف العسكرية.

وبخصوص خطورة هاته الطائرات وفعاليتها ضد الجيش المغربي، قال شقير أن المغرب قد استبق عسكريا هذا الوضع بحيث سبق أن اقتنى من الولايات المتحدة وتركيا نوعا متطورا من هذه الطائرات التي أثبتت فعاليتها في الحرب الدائرة بسوريا خاصة الطائرات التركية في حين أثبت الطائرات المسيرة الأمريكية فعاليتها في ضرب أهداف جد دقيقة سواء فيما يتعلق باغتيال بن لادن زعيم القاعدة بالإضافة إلى اغتيال زعيم داعش مؤخرا.

وبخصوص مدى جاهزية الجيش المغربي من حيث العتاد لمواجهة مثل هذه الهجمات، أكد شقير بأن المغرب قد راهن منذ عقدين على تسليح الجيش المغربي بأحدث الأسلحة التكنولوجية من رادارات تجسس الاستطلاع أو طائرات ف 16 أو طائرات بدون طيار التي أصبحت من الأسلحة الناجعة المستخدمة في ساحات الحرب سواء في اليمن أو سوريا أو أفغانستان أو أوكرانيا.

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