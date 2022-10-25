الملك محمد السادس

هذا نص بلاغ من الديوان الملكي

2022-10-25 / 20:18
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هبة بريس _ و م ع

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي : ” أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، محادثات هاتفية مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، عاهل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية.

وجدد جلالة الملك، نصره الله، خلال هذه المحادثات، تهانئ جلالته لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش، وعبر له مرة أخرى عن تعازيه الصادقة على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت هذه المحادثات الهاتفية فرصة للتأكيد على الروابط الشخصية القوية التي تجمع العاهلين والتقدير المتبادل، بما يعود بالنفع على العلاقات العميقة والعريقة بين العائلتين الملكيتين.

وأخيرا، أشاد العاهلان بالدينامية التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة “.

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‫10 تعليقات

  2. حفظ الله أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله والأسرة العلوية الشريفة بما حفظ به الذكر الحكيم

  10. اطال الله في عمر ملكنا محمد السادس و اعنه اللهم في خدمة شعبه المغربي الوفي . نحن معك يا قائد الوطن.

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