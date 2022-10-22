الاتحاد الإفريقي يشيد باجتماع الفرقاء الليبيين في الرباط

2022-10-22 / 12:26
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هبة بريس

أشاد الاتحاد الإفريقي، يوم السبت، باللقاء الذي جمع في الرباط بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري.

وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في تغريدة على تويتر:” أشيد باللقاء الذي جمع بالمغرب بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ، وآمل أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا” .

واتفق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، يوم الجمعة بالرباط، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

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