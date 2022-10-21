مسؤول “ديستي” مزور يقع في قبضة درك السوالم و النيابة العامة تدخل على الخط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية السوالم من إيقاف شخص يمتهن النصب عبر انتحال صفة “مسؤول” في جهاز الديستي.

و أوقفت عناصر الدرك المسؤول المزور بعد أن ترصدته بناءا على إخبارية توصلت بها، ليتم اقتياده لمخفر السرية قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة ببرشيد و التي أمرت بوضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي.

و تعود تفاصيل الواقعة، لكون شخص كان يشتغل كمياوم في مجالات عدة منها الصباغة، عمد لانتحال صفة مسؤول أمني بجهاز الديستي و أوهم عددا من الضحايا بكونه سيتوسط لهم في قضايا عدة.

و كان الموقوف ينتقي ضحاياه بعناية فائقة و يستلم منهم مبالغ مالية مختلفة مقابل وعود بالتدخل لدى أجهزة الأمن و القضاء و أحيانا التوسط لتوظيف شخص ما أو لتغيير مقررات ضريبية و عقود و غيرهم، قبل أن يختفي عن الأنظار مباشرة فور تسلم المبالغ المتفق عليها و يغير أرقام هواتفه.

*الصورة من الأرشيف

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