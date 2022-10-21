مسؤول “ديستي” مزور يقع في قبضة درك السوالم و النيابة العامة تدخل على الخط
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية السوالم من إيقاف شخص يمتهن النصب عبر انتحال صفة “مسؤول” في جهاز الديستي.
و أوقفت عناصر الدرك المسؤول المزور بعد أن ترصدته بناءا على إخبارية توصلت بها، ليتم اقتياده لمخفر السرية قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة ببرشيد و التي أمرت بوضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي.
و تعود تفاصيل الواقعة، لكون شخص كان يشتغل كمياوم في مجالات عدة منها الصباغة، عمد لانتحال صفة مسؤول أمني بجهاز الديستي و أوهم عددا من الضحايا بكونه سيتوسط لهم في قضايا عدة.
و كان الموقوف ينتقي ضحاياه بعناية فائقة و يستلم منهم مبالغ مالية مختلفة مقابل وعود بالتدخل لدى أجهزة الأمن و القضاء و أحيانا التوسط لتوظيف شخص ما أو لتغيير مقررات ضريبية و عقود و غيرهم، قبل أن يختفي عن الأنظار مباشرة فور تسلم المبالغ المتفق عليها و يغير أرقام هواتفه.
*الصورة من الأرشيف
12 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدى بهم الامر ان ينتحلوا مهن اشخاص بصفة دركي لهذا فهو متهم بتهمتين النصب والتزوير فمثل هؤلاء المفسدين يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف معهم وأن تأخذ العدالة مجراها القانوني..
إنه مجرم خطير جدا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
يجب القبض عليه فوراً وتسليمه إلى العدالة لمحاكمته باقصى سرعة ممكنة لقد تراكمت عليه الجرائم ( النصب والاحتيال والابتزاز وانتحال المهنة ) هذآ لايمكن إطلاق سراحه..
يجب على السلطات الإستخبارية بالبحث في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي إلى الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة كل واحد من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء المواطنين..
كل من يسعى الى الاحتيال والنصب والتزوير يجب محاسبته ووقفه عن العمل كيفما كان نوعية مهنته فيعتبر مجرم في أعين العدالة.
اللهم هذا منكر وظلم في حق الضحايا الأبرياء الذين ذهبوا ضحية لهذا المجرم نطالب بالتدخل الفوري ومحاكمته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية.
هذا نصاب لايمكن التعاطف معه يجب محاسبته ومحاكمته باقصى عوقبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل.
اللهم يهدي الجميع لأن مثل هؤلاء المفسدين افسدوا البلاد بنصبهم وانتحالهم المهن المزورة. من كسب المال الغير الشرعي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
يقال المثل المغربي ( فلوس زعطوط يأخذه بعطوط… هههههههههههه.)
يجب على السلطات الإستخبارية ان تكشف عن مصدر هذه الأفعال اللاخلاقية في انتحال الشخصية مع النصب والسرقة والفساد المالي للوصول إلى مدبرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
انتحال الشخصية تعتبر جريمة لا يتعاطف معها القانون لهذا نطالب السلطات القضائية عدم التعاطف معه ومحاكمته باقصى عوقبة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة…
الأمر غريب وغير مفهوم بالاطلاق كيف تم اعتقاله وكيف عرف الدرك الملكي بانحياله شخصية دركي؟؟؟ المهم على كل حال تحية وتقدير لابطال الدرك الملكي وبالاخص الدركي الذي استطاع أن يقبض على هذا المجرم…