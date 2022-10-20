الصورة من الأرشيف

البنك الدولي : أسعار السلع الأولية ستظل في مستويات مرتفعة

2022-10-20 / 21:11
0
هبة بريس _ وكالات

أفاد البنك الدولي في تقرير جديد حول الأمن الغذائي أن أسعار السلع الأولية ستظل في مستويات مرتفعة حتى عام 2024.

وأوضحت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أن “الحرب في أوكرانيا غيرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية على نحو من شأنه أن يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2024”.

وأضافت الوثيقة أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان، مسجلة أن أزمة الغذاء العالمية تفاقمت لعدة أسباب، منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان، بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.

وأوضح البنك الدولي أنه وحتى 10 أكتوبر 2022، طبق 21 بلدا 26 قرارا لحظر تصدير المواد الغذائية، وطبقت ثمانية بلدان 12 إجراء للحد من الصادرات، مشيرا إلى أن أسعار الأسمدة بدأت في الارتفاع مرة أخرى، وذلك بعد راحة قصيرة في صيف عام 2022.

وبالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة، تضيف مؤسسة بريتون وودز، فإن تدابير السياسة العامة مثل القيود المفروضة على التصدير تحد من توافر الأسمدة على الصعيد العالمي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مشروع قانون مالية 2023 .. ترقب اقتراض 129 مليار درهم

مشروع قانون مالية 2023 .. ترقب اقتراض 129 مليار…

2022-10-20 / 21:55
Photo of الحكومة ترفع اعتمادات صندوق المقاصة بعشر مليارات درهم في ميزانية 2023

الحكومة ترفع اعتمادات صندوق المقاصة بعشر مليارات درهم في…

2022-10-20 / 17:03
Photo of لأول مرة منذ 32 عاما .. الدولار يصل إلى 150 ينا يابانيا

لأول مرة منذ 32 عاما .. الدولار يصل إلى…

2022-10-20 / 10:08
Photo of المغرب والاتحاد الأوروبي: إبرام أول اتفاقية مخصصة للمقاولات المغربية المصدرة

المغرب والاتحاد الأوروبي: إبرام أول اتفاقية مخصصة للمقاولات المغربية…

2022-10-20 / 09:49
Photo of الحكومة توقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار

الحكومة توقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار

2022-10-19 / 17:27
Photo of لحليمي: استثمار 550 مليار درهم في أفق 2026 هدف “قابل للتحقيق”

لحليمي: استثمار 550 مليار درهم في أفق 2026 هدف…

2022-10-19 / 14:44
Photo of المغرب وبوروندي.. رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

المغرب وبوروندي.. رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

2022-10-19 / 12:43
Photo of وزير الفلاحة الإسرائيلي: آفاق كبيرة للتعاون مع المغرب

وزير الفلاحة الإسرائيلي: آفاق كبيرة للتعاون مع المغرب

2022-10-19 / 09:46
Photo of “المؤشرات “تؤكد عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب “الاتحاد المغربي للشغل”

“المؤشرات “تؤكد عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب “الاتحاد…

2022-10-18 / 23:22
Photo of محمد بنشعبون … مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار

محمد بنشعبون … مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار

2022-10-18 / 22:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق