نقابة تصف العرض الحكومي بمراجعة الضريبة على الدخل ب”الهزيل”

هبة بريس _ الرباط

قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي اقتصر على مراجعة جزئية للضريبة على الدخل، لن يكون لها أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.

وعبر ذات المكتب، خلال بلاغ صحفي صادر عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الأربعاء 19 أكتوبر2022م بالمقر المركزي بالدار البيضاء، مضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، باعتباره عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية، ولا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر. ويطالب بمراجعة العرض وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.

كما اعتبر المكتب في بلاغه الذي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، أن هذا العرض الحكومي الهزيل يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل.

وأعلن البلاغ عن تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022م، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملاً المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.

وفي الختام كشف المكتب عن دعوة الأجهزة النقابية الترابية والقطاعية، لعقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة… لتعبئة الشغيلة استعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها.

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