نقابة تصف العرض الحكومي بمراجعة الضريبة على الدخل ب”الهزيل”
قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي اقتصر على مراجعة جزئية للضريبة على الدخل، لن يكون لها أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وعبر ذات المكتب، خلال بلاغ صحفي صادر عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الأربعاء 19 أكتوبر2022م بالمقر المركزي بالدار البيضاء، مضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، باعتباره عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية، ولا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر. ويطالب بمراجعة العرض وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.
كما اعتبر المكتب في بلاغه الذي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، أن هذا العرض الحكومي الهزيل يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل.
وأعلن البلاغ عن تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022م، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملاً المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
وفي الختام كشف المكتب عن دعوة الأجهزة النقابية الترابية والقطاعية، لعقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة… لتعبئة الشغيلة استعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها.
9 تعليقات
حكومة العجائب و الضحك على الدقون
الثقة مفقودة ل ف الحكومة و ل ف النقابات
الشعب لا يريد زيادة في الدخل الشعب يريد عيش كريم و الصحة و التعليم
مع للأسف لا تفرق بين للحكومة ونقابات الشغل
عيشو غير نتوما و تبرعو مع ريوسكوم الشعب ليه الله هو لغادي يعطيه حقو.حسبنا الله ونعم الوكيل
زيدو درهم هنا وخد منو جوج دراهم لهيه
لانريد زيادة فقط وفروا لنا تغطية صحية حقيقية تعليم جيد وسكت لائق.
حكومة الاحتقار الإجتماعي و النهب و السرقة و نص دماء المواطنين الذين يؤدون كل شيء من جيوبهم حتى المقاصة أصبحت مقصا يضرب القدرة الشراءية للمواطن، أنها حكومة التفقير و الكذب و لا شيء غير ذلك ،هاد لقجع جاي يضحك على النقابات فهاد الإجتماع الخاوي ،
قبح الله سعيكم يا حكومة الكذب و التفقير
كل ما يجري و ماتأخذه هذه الحكومة من قرارات ما كان ليجري على أرض الواقع لولا تواطؤ ما يسمى بالنقابات.
لقد أصبح لدينا نقابات ريعية تعيش مما تجود عليها به الحكومة بل أكثر من ذلك تأخذ الزيادات تلو الأخرى من المال العام و تتهرب من تقديم الحساب في تسييرها لبعض الصناديق الاجتماعية التي حولتها إلى ضيعات عائلية خاصة.