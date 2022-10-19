مدير مركز…التعاون المغربي الإسباني حول الهجرة “ضرورة حتمية”

هبة بريس _ الرباط

تثير عمليات توقيف مهاجرين ومحاكمة آخرين جدلا حقوقيا، كما يثير استمرار محاولات اقتحام الجيبين الإسبانيين تساؤلات بشأن نجاعة ومستقبل التعاون الإسباني المغربي حول ملف الهجرة.

مدير “”مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، قال “، أن التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة “ضرورة حتمية وقوية ولا بديل عنها”.

وتابع الفاتحي موضحا أن “إسبانيا والاتحاد الأوروبي يعتبران أن مشكل الهجرة غير الشرعية والجرائم المرتبطة بها لا يزال قائما وذلك بعد أن تحول المغرب منذ سنوات إلى بلد إقامة للمهاجرين السريين من جنوب الصحراء القاصدين لأوروبا”.

ونبه المتحدث إلى أن المغرب “لا يمكن أن يكون دركيا لكل أوروبا ولا يمكنه تحمل تبعات الهجرة غير الشرعية لأنها تهم العلاقات بين قارتين”، مشددا على ضرورة فتح “نقاش موضوعي لحل الأسباب الأصلية لقضية الهجرة وليس حلها بتكثيف الحراسة الأمنية على الحدود المغربية”.

كم شدد المتحدث ذاته على أنه لا توجد بدائل سوى الزيادة في تقوية علاقات التعاون بين البلدين لأن “التحدي أكبر من أن يجعل أحدهما يدير ظهره للآخر” بحسب تعبيره.ل اصوات مغاربية

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