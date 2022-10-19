بتعليمات ملكية.. لوديي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

هبة بريس

تعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء بمقر إدارة الدفاع الوطني، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة من 18 إلى 19 أكتوبر 2022، على رأس وفد هام.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن المباحثات بين المسؤولين تمحورت حول الروابط العميقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي، خاصة في مجال الدفاع وتبادل التجارب وإقامة مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية.

وفي اليوم نفسه، وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بحضور الضباط العامين المعنيين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وخلال هذا اللقاء، بحث المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة مواضيع مختلفة تتعلق بالتعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الإماراتية، خاصة في الشق العملياتي. كما أشاد المسؤولان بمستوى هذا التعاون، وجددا إرادتهما لتعزيزه بشكل أكبر بما يتماشى مع الإرادة السامية لقائدي البلدين الشقيقين، الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، اتفق المسؤولان على تعزيز التدريبات العسكرية الثنائية أو في إطار متعدد الأطراف، من خلال المشاركة في التدريبات واسعة النطاق، من قبيل « الأسد الإفريقي ». وخلص البلاغ إلى أن التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الإماراتية يعود إلى 1980، السنة التي تم فيها التوقيع على أول اتفاق عسكري. وقد تم تعزيزه بالاتفاق- الإطار الموقع في شهر ماي 2006.

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