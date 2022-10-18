برئاسة المغرب.. وزراء البيئة العرب يجتمعون قبل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

2022-10-18 / 12:32
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هبة بريس - وكالات

يجتمع وزراء البيئة العرب، غدا الأربعاء، وعلى مدى يومين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، وذلك قبل قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ Cop27.

ويعقد الاجتماع برئاسة المغرب وبمشاركة ممثلي الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شئون البيئة.

وكان مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة، قد اعتمدوا في اجتماعهم التأسيسي عدداً من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون مشتركة، بحسب بيان للمجلس.

ومن بين هذه المجالات مكافحة التصحر، ومكافحة التلوث الصناعي، ونشر الوعي البيئي، والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على جودة حياة المواطن العربي.

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