درك برشيد يعتقل شقيقين و يحجر كمية من المخدرات بمحطة أداء الطريق السيار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد من توقيف و اعتقال شخصين كانا على متن سيارة بمحطة الأداء بالطريق السيار مع حجز كمية من المخدرات كانت بحوزتهما داخل السيارة.

و في التفاصيل، أوقف عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد و التي كانت ترابض ب”باراج” في مدخل الطريق السيار، سيارة مشبوهة بعد أن تجاوزت محطة الأداء و أثار تصرف سائقها شكوك أحد الدركيين.

و مباشرة فور تفتيش السيارة، اتضح أن بها كمية من المخدرات تقارب المائة كيلوغرام من الشيرا و الكوكايين، حيث جرى اعتقال السائق و مرافقه الذي اتضح فيما بعض أنه شقيق السائق.

كما تم حجز الكمية المكتشفة من المخدرات و التي كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل السيارة، الأخيرة بدورها تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها، فيما أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع الموقوفين لتحديد مصدر الممنوعات و الجهات التي تقف وراءها و كذا تلك التي كانت في طريقها لها.

*الصورة من الأرشيف

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