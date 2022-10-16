إيموزار كندر: مشاريع ملكية في مهب الريح ومطالب بفتح تحقيق

ع محياوي – هبة بريس

ع محياوي – هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع أن مشاريع التأهيل الحضري بمدينة إيموزار كندر التي كان يفترض تنزيلها ما بين الفترة الزمنية 2009-2019 تشوبها العديد من الاختلالات مما جعل العديد من الملاحظين والمراقبين يتساءلون عن مصير تلك المشاريع وأين تم تنزيلها وأين اختفت الميزانيات الضخمة التي تم رصدها في حينه لتنفيذها وإنجاها.

الأمر ذاته لاحظه منتخبون من الولاية الانتدابية الحالية لمجلس جماعة إيموزار كندر، وعلى رأسهم رئيس المجلس مصطفى لخصم ، إذ تم طرح الكثير من علامات الاستفهام حول مكان تنزيل هذه المشاريع: هل تم تنزيلها بالمريخ أو كوكب آخر ؟ وماهي الوجهة التي اتهجت نحوها الاغلفة المالية التي تم رصدها لهذه المشاريع التي تتعلق بمشاريع اتفاقيتين لبرنامج التأهيل الحضري للمدينة ، الأولى كانت سنة 2009 تم توقيعها تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 02 أبريل 2009، والتي همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر للفترة الممتدة ما بين 2009 و 2011 والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليون و 500 ألف درهم.

وبحسب ذات المصدر، فإنه جرى بمقتضى الاتفاقية إنجاز مشاريع في مجالات التهيئة الحضرية بغلاف قدره 65 مليون درهم ودعم البنيات الرياضية بغلاف 13 مليون درهم، وإعادة هيكلة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز ب42 مليون درهم وإحداث منطقة للانشطة الاقتصادية بـ مليون و500 ألف درهم.

فيما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها سنة 2015 للفترة 2015 – 2019 ، مع مجموعة من الشركاء و التي همت أيضا مجموعة من المشاريع المهيكلة بكلفة اجمالية تقدر بـ 216,50 مليون درهم، عبأ الغلاف المالي المرصود لها بفضل شراكة بين وزارة السكنى و سياسة المدينة ( 85.80 مليون درهم ) ، ووزارة الداخلية ( 55 مليون درهم ) ، و الجماعة الحضرية ( 6.00 ملايين درهم ) ، وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك ( 5.00 ملايين درهم ) ، ووزارة الثقافة ( 17 مليون جرهم ) ، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و الماء و البيئة المكلفة بالماء ( 30.00 مليون درهم ) ، وكالة الحوض المائي لسبو ( 6.00 مليون درهم ) ، الجماعة ايموزار كندر عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي ( 11.20 مليون درهم.

هبة بريس انتقلت إلى مدينة إيموزار كندر وجالت في مختلف دروبها وأزقتها لمعاينة المشاريع التي يتضمنها برنامج التأهيل الحضري ، حيث فوجئت بعدم وجودها ، فاضطرت إلى استطلاع آراء عدد من المواطنين والمواطنات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستوى البنية التحتية لمدينتهم، فكانت إجابتهم صادمة ، حيث أجمعوا كلهم على أن مدينتهم تعرضت خلال العشر سنوات الماضية إلى استهداف ممنهج ومنظم وأن المشاريع الملكية التي زرعت في نفوسهم الأمل، لا وجود لها على أرض الواقع وأن رقعة الهشاشة الاجتماعية تتوسع يوما بعد يوما والفقر ينمو بسرعة والمخدرات بكل أنواعها بدأت تتسرب إلى الأوساط الشبابية بسبب البؤس والفقر واليأس.

هذا وقد علمت هبة بريس أن رئيس المجلس الجماعي للمدينة مصطفى لخصم وجه رسالة عاجلة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية يطالبها من خلال ذات الرسالة العمل على إجراء افتحاص مالي دقيق لمجموع المشاريع التي همت الاتفاقيتين المتعلقتين ببرنامج التأهيل الحضري للمدينة، وهو الأمر الذي لاق تنويها وإشادة من كافة القوى الحية بالمدينة بشبابها وفاعليها بهيئات المجتمع المدني.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1