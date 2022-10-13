بشاطئ تغازوت…إصابة سائحة بجروح إثر هجوم كلب ضال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت الكلاب الضالة تنفذ غزواتها ضد المواطنين وزوار مدينة أكادير ، عشية أمس الأربعاء تعرضت سائحة إلى عضة كلب شرس، بمنطقة تغازوت السياحية شمال أكادير، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرجل استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.

هذا، وقد تفاجئت السائحة التي كانت تتجول بشاطئ تغازوت بمهاجمتها من طرف كل ضال ولم تجد غير النجدة والصراخ لصد الهجوم الذي تعرضت له، ولولا تدخل أحد الأشخاص بعين المكان لتعرضت الافتراس.

واقعة تعيد إلى الأذهان مقتل سائحة فرنسية بعد هجوم كلاب ضالة عليها بمدينة الداخلة قبل أشهر، وأيضا فاجعة نهش الكلاب الضالة نفسها لجسد طفلة في الخامسة من العمر بجماعة التمسية بعمالة إنزكان .

إلى ذلك، ومن وحي هذه الفواجع، يتوجب على السلطات الوصية التدخل على عجل من أجل وضع حد لانتشار الكلاب الضالة بعدد من مناطق مدينة أكادير، خوفا من وقوع ضحايا جدد لهذه الحيوانات المفترسة.

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