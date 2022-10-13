بن جرير وميدلت تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة ال 12 من زوال أمس الأربعاء إلى الساعة ال 12 من زوال اليوم الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

-بنجرير وميدلت : 13 ملمترا

-بني ملال : 9 ملمترات

-خريبكة : 8 ملمترات

-الحسيمة : 7 ملمترات

-مراكش : 5 ملمترات

-ورزازات وسطات : 4 ملمترات

-إفران والنواصر ووجدة : 3 ملمترات

-تاوريرت : ملمتران

-الناظور وتطوان : ملمتر واحد

-تازة والقنيطرة والصويرة : أقل من ملمتر

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