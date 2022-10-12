كورونا بالمغرب.. تسجيل 23 إصابة جديدة

2022-10-12 / 15:10
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 17 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و829 ألف و242 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و405 ألف و938 شخصا، مقابل 24 مليون و908 آلاف و621 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 51 ألف و390 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و138 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و729 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (10)، والرباط سلا القنيطرة (7)، وسوس ماسة (2)، ومراكش آسفي (1)، والداخلة وادي الذهب (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 131 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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