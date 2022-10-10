“ الجبهة الاجتماعية المغربية” تدعو للاحتجاج ضد “الغلاء”
هبة بريس _ الرباط
أعلنت “الجبهة الاجتماعية المغربية” خروجها في وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، ابتداء من الاثنين 17 أكتوبر الجاري،
ويتزامن اليوم اعلاه مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، للتنديد بـ”غلاء المعيشة” و”تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة”.
وجاء في بيان الجبهة أن الدولة تتمادى في “سياساتها التفقيرية، غير آبهة بمطالب الشعب في وضع حد لغلاء المعيشة”، مشيرة إلى أن التنديد الواسع بارتفاع الأسعار “لم يلق تفاعلا من طرف الحكومة”.
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تعليق واحد
الحمد لله على صحوة واستيقاظ الضمير الانساني لمجابهة هذا التعسف الحكومي وضيق العيش الذي سببته الأزمات الدولية ولكن حكومتنا كرسته وادارت ظهرها لمن اوصلها لمنصبها هذا