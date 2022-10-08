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سوق الصرف .. ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

2022-10-08 / 14:00
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 1,85 في المائة مقابل الأورو وارتفع بنسبة 1,90 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة من 29 شتنبر إلى 05 أكتوبر 2022.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه عند متم شهر شتنبر 2022، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 340,7 مليار درهم، بارتفاع قدره 1,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 7,2 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ حجم تدخلات بنك المغرب الإجمالية خلال هذه الفترة 104,8 مليار درهم، من بينها 50,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و30,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق البنكية، ذكر المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 7 مليارات درهم ، وبلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 2 في المائة في المتوسط، مشيرا أنه خلال طلب العروض ليوم 05 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق يوم 06 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 48,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة، ليستقر أداؤه السلبي منذ بداية السنة عند 12,7 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجع مؤشرات قطاعات البناء ومواد البناء بنسبة 3 في المائة والصناعة الغذائية بنسبة 2,8 في المائة والبنوك بنسبة 1,1 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات شركات التوظيف العقاري و”النفط والغاز” ارتفاعا بنسب بلغت على التوالي 1 في المائة و0,5 في المائة.

أما في ما يتعلق بالحجم الإجمالي للمبادلات، فقد استقر عند 923,6 مليون درهم مقابل 1,1 مليار درهم قبل أسبوع. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 183,7 مليون درهم مقابل 219,3 مليون درهم.

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