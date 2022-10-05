الوزيرة فتاح العلوي: “إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي”

2022-10-05 / 21:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بخصوص لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و ذلك بحضور عدد من القطاعات و المؤسسات و النقابات و المتداخلين.

و في هذا الصدد، أوضحت فتاح العلوي بأن إحداث لجنة إصلاح أنظمة التقاعد نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية لإطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء.

و أضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هاته اللجنة تهدف لوضع منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

و شددت الوزيرة السالفة الذكر على أن إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي، وهو ما يتطلب التوافق على المقاربة التشاركية بين مختلف القطاعات و مختلف المتداخلين.

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‫7 تعليقات

  1. اتمنى إصلاح أنظمة التقاعد وانصاف متقاعدي الوظيفة العمومية الذين لم يستفيذوا من الزيادة في معاشهم زهاء عقدين من الزمان وانا منهم ايضا

  2. ما باغين ﻻ تقاعد ﻻ والو باغين رزقنا كامل بدون اقتطاعات نعيشو به دايا ، لأن المسؤولين على تقاعدنا شفارة ﻻ يحافظون على اﻷمانة

  3. يخلصو غير الناس لي كانو كيقطعو ليهم و يرجعو لينا فلوسنا و مبقينا بغينا تقاعد

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