الوزيرة فتاح العلوي: “إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بخصوص لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و ذلك بحضور عدد من القطاعات و المؤسسات و النقابات و المتداخلين.
و في هذا الصدد، أوضحت فتاح العلوي بأن إحداث لجنة إصلاح أنظمة التقاعد نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية لإطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء.
و أضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هاته اللجنة تهدف لوضع منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
و شددت الوزيرة السالفة الذكر على أن إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي، وهو ما يتطلب التوافق على المقاربة التشاركية بين مختلف القطاعات و مختلف المتداخلين.
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7 تعليقات
اتمنى إصلاح أنظمة التقاعد وانصاف متقاعدي الوظيفة العمومية الذين لم يستفيذوا من الزيادة في معاشهم زهاء عقدين من الزمان وانا منهم ايضا
ما باغين ﻻ تقاعد ﻻ والو باغين رزقنا كامل بدون اقتطاعات نعيشو به دايا ، لأن المسؤولين على تقاعدنا شفارة ﻻ يحافظون على اﻷمانة
يخلصو غير الناس لي كانو كيقطعو ليهم و يرجعو لينا فلوسنا و مبقينا بغينا تقاعد
شكون لي سرق صندوق التقاعد
حيدوا ،هاذ الصنادق، اوعطونا فلوسنا نجمعم ريوسنا.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الحكومة مكرهاتش سن التقاعد ميكونش من الخدمة الى المقبرة