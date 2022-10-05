بركة: “جهة الدار البيضاء سطات تعاني من ندرة المياه بشكل كبير”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء أن جهة الدار البيضاء سطات تعاني بشكل كبير من ظاهرة ندرة المياه خاصة في طل استنزاف الفرشة المائية.

وزير التجهيز و الماء أوضح خلال لقاء شارك فيه اليوم بالعاصمة الاقتصادية أن جهة الدار البيضاء سطات تعاني من خصاص مائي و الوزارة بمعية عدد من المتداخلين منكبة على إيجاد حلول سريعة و عملية لهذا المشكل.

و أضاف نزار بركة بأنه قد تم إطلاق مشروع ضخم يروم تحلية مياه البحر سيكون جاهزا في غضون الثلاث سنوات المقبلة و ستستفيد منه الدار البيضاء و المناطق المجاورة لها.

و شدد بركة على أن جهودا كبيرا بذلت و ما تزال لربط الجهة الجنوبية للدار البيضاء بالجهة الشمالية من خلال مشروع حيوي يروم تعبئة المياه من سد محمد بن عبد الله لضمان التزود بالماء في ظل تراجع حقينة سد المسيرة.

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