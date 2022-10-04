وجدة .. تنظيم الدورة 11 من المهرجان المغاربي للفيلم

هبة بريس : وجدة

تنظم جمعية سيني مغرب فعاليات الدورة الحادية عشر من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي اختارت له شعار” الصورة والخيال في السينما “، وذلك من 07 إلى 12 أكتوبر الجاري بمسرح محمد السادس بوجدة.

وحسب البلاغ الصحفي لإدارة المهرجان، فدورة 2022 تروم إلى المساهمة في تنشيط الساحة الفنية المغاربية وتقوية الروابط بين الشعوب والثقافات، إذ يجمع المهرجان المغاربي للفيلم طيلة 6 أيام، مخرجين، ممثلين، نقاد سينمائيين، منتجين، صحفيين والعديد من مهنيي الفن السابع من مختلف دول العالم، من أجل دمقرطة الولوج إلى السينما والفن عموما، والعمل على تطوير الصناعة السينمائية والاحتفاء بها.

ويضيف البلاغ، بعد دورتين رقميتين ناجحتين، اختارت إدارة المهرجان لجنتي تحكيم، الأولى خاصة بمسابقة الفيلم الطويل يترأسها السينمائي البوركينابي “آرديوما سوما” وبعضوية كل من: المخرج الجزائري “بشير درايس” والمخرجة التونسية “فاطمة الشريف” والمخرجة المغربية ” فاطمة بوبكدي” والأستاذ الجامعي الموريتاني والمدير السابق لمهرجان نواكشوط الدولي، “أحمد مولود الهلال”.

وفي صنف الأفلام السينمائية القصيرة، سيترأس اللجنة، الناقد السينمائي التونسي “كمال بن وناس” وبعضوية كل من: الممثلة السينيغالية “سيني ديوب”(Zina (والممثلة المغربية” سلوى زهران” والمهندس المصري الكندي، مدير مهرجان الفيلم العربي بكالجاري ” مؤنس رزق الله”.

كما سيعرف المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة، بالإضافة إلى العروض السينمائية الطويلة والقصيرة، تنظيم 3 ورشات تقنية وفنية ، الأولى في التصوير الفوتوغرافي الاحترافي، ينشطها المهندس حكيم بولويز، والثانية (Work Shop)ينشطها الفنان والممثل محمد خيي والثالثة خاصة بالفيلم الوثائقي ينشطها المخرج المغربي رشيد قاسمي، علاوة عن ندوتين فكريتين، الأولى حول شعار الدورة ” الصورة والخيال في السينما” يشارك فيها الناقد السينمائي خليل الدامون، والناقد السينمائي والمخرج التونسي كمال بن وناس، والناقد المغربي عبد العالي معزوز والناقد والمخرج المغربي شرقي عامر.

أما الندوة الثانية التي موضوعها “الإخراج السينمائي: رؤية فنية أم مهمة تقنية” فسيشارك فيها: الناقد والمخرج السينمائي” عبد الإله الجوهرى” والأستاذة الجامعية ” سناء غواتي” والمخرجة ومديرة مهرجان نابلس “فاطمة شريف” والمخرج الجزائري ” بشير درايس”، وستعرف الدورة تنظيم “ماستر كلاس” يقدمه المخرج البوركينابي “أرديوما سوما”، ومحاضرة افتتاحية خاصة بطلبة جامعة محمد الأول بوجدة، يقدمها المفكر المغربي نور الدين أفاية، ولقاء مع الناقد السينمائي والصحفي “بلال مرميد”.

فيما يخص فقرة التكريمات، فسنكون على موعد مع تكريمات لفنانين ونجوم مغاربة وعرب منهم: الفنانة السورية”جمانة مراد” والمخرج والمنتج والممثل المغربي” حميد الزوغي”، والفنانة المغربية” فضيلة بنموسى، وشاعر الهايكو المغربي” سامح درويش”، كما سيكرم المهرجان شخصيات بارزة.

كما يضيف البلاغ ذاته، فالدورة ستعرف أيضا عرض فيلم لسينما التحريك خاص بالأطفال بعنوان Minillon 2 وفيلم تربوي خاص بالأطفال أيضا بعنوان: Le monde est à nous .

سيعرض خلال المهرجان أزيد من 20 فيلم بين طويل وقصير، بالإضافة إلى فيلم سنيغالي للمخرج Moussa Touré والذي يدخل في إطار سينما الضيف التي تتيح للمهرجان الانفتاح على البعد الإفريقي تماشيا مع الدور الذي تلعبه المملكة المغربية في تحقيق التقارب مع أصدقائنا جنوب القارة.

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