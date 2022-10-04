طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-04 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محلي جنوب المنطقة الشرقية.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بالأقاليم الجنوبية، مع تناثر بعض الغبار جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و13درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و17 درجة بكل من المنطقة الشرقية، الريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بالاقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فسترتفع بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وتنخفض قليلا بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وما بين كاب سبارتيل ومهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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