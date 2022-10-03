زعيم حزب جزائري: وجدة وجرسيف جزائريتان
في خرجة مضحكة ومثيرة للسخرية من طرف أحد سياسيي الجارة الشرقية، ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، أبو الفضل بعجي، وجود أراض تابعة تاريخيا للجزائر اقتطعتها فرنسا لصالح المغرب.
وقال في كلمة أمام نواب حزبه: “التاريخ لا يمكن تزويره.. منذ العهد الروماني، مدينة وجدة ومدن أخرى منها جرسيف تابعة للجزائر إلى غاية 1845 تاريخ توقيع معاهدة (للا مغنية)، حيث أعطت فرنسا للمخزن هذه الأراضي مقابل أن يلتزم السلطان عبد الرحمن بمحاربة الأمير عبد القادر (قائد المقاومة الجزائرية آنذاك). هذا تاريخ يتكلم لوحده، ونحن لدينا تقصير أننا لا نعلمه لأبنائنا”.
وتابع بعجي: “هؤلاء الناس كل شيء جميل يريدون سرقته. والزليج موجود في قصر المشور بتلمسان لما كانت الدولة الجزائرية يحكمها الزيانيون وكان المغرب يحكمه المرينيون، وكانت هناك حروب وقصائد شعرية حول المعارك والصراع.. تصوروا أن باحثا مغربيا كتب عن الطريقة التيجانية، وقال ولد سيد أحمد التيجاني مؤسس الطريقة في عين ماضي، لكنه لا يذكر أن عين ماضي موجودة في الجزائر بولاية الأغواط..”.
وكأنه يتحدث عن نفسه وأمثاله، تابع السياسي الجزائري قائلا “نحن أمام أناس لديهم عقد نفسية.. حتى أغنية الراي يريدون أن ينسبوها لبلدهم”.
خرجة السياسي الجزائري أثارت استغراب وسخرية عدد من النشطاء، الذين اعتبروا أنه يحكي عن عقدة حكامه وينسبها للمغرب، وأخذوا يتداولون تصريحاته بشكل واسع وتحت تعليقات ساخرة.
25 تعليقات
الحقيقة ان الجزاءر كلها مغربية و المغرب كله جزاءرية لكن للاسف الاستعمار الفرنسي فرق الاخوة و الارض وزرع الحقد و البغضاء بين الاخوة و الاحباب ولا يزال يفرق كما يقول المثل فرق تسود المفروض الان هو ان يكون المغرب العربي موحد مثل اوروبا او احسن المغرب العربي مليء بالثروات من عطاء الله وشعوبه تفر منه اتقوا الله في هذا المغرب العربي العضيم
بعد استقلال المغرب من طرف الإستعمار الفرنسي تم تأسيس الجيش التحريري الوطني الجزائري حيث كانت مدينة وجدة القاعدة الخلفية لهذا الجيش إلى حدود نيل الجزائر لاستقلالها أعد ضبط الكلام ياسيد الأمين العام لحزب لجبهة التحرير الوطني الجزائري وإعادة النظر في التاريخ المغرب…
يقال ان بعض كتاب التاريخ الى أن لجوء الجزائريين إلى المغرب لم يكن مع زعماء حركة التحرير الجزائرية .. فرنسا هي من قامت بذالك ….وتايخ يشهد على ذالك فلا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم … الجزائر لا يكفيها الصحراء المغربية إنما الآن باضحوكتها تريد مدينة وجدة وجرسيف …وتتمة هذه القصة الوهمية وخيالية هههههههههههه وتأليفها من طرف الجزائريين الذين لا مشغل لديهم سوى المغرب….
لا تفصل مدينة تازة وفاس عن كرسيف الا بعض الكيلومترات. هذا العبيط يلعب بالنار.
الجواب على هذا المعتوه هو(خالتُك).لا نسيت هذه الاراضي كانت تابعة للجزائر قبل آدم عليه السلام.👽👽👽👽👽👽👽👽👽