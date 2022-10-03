زعيم حزب جزائري: وجدة وجرسيف جزائريتان
في خرجة مضحكة ومثيرة للسخرية من طرف أحد سياسيي الجارة الشرقية، ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، أبو الفضل بعجي، وجود أراض تابعة تاريخيا للجزائر اقتطعتها فرنسا لصالح المغرب.
وقال في كلمة أمام نواب حزبه: “التاريخ لا يمكن تزويره.. منذ العهد الروماني، مدينة وجدة ومدن أخرى منها جرسيف تابعة للجزائر إلى غاية 1845 تاريخ توقيع معاهدة (للا مغنية)، حيث أعطت فرنسا للمخزن هذه الأراضي مقابل أن يلتزم السلطان عبد الرحمن بمحاربة الأمير عبد القادر (قائد المقاومة الجزائرية آنذاك). هذا تاريخ يتكلم لوحده، ونحن لدينا تقصير أننا لا نعلمه لأبنائنا”.
وتابع بعجي: “هؤلاء الناس كل شيء جميل يريدون سرقته. والزليج موجود في قصر المشور بتلمسان لما كانت الدولة الجزائرية يحكمها الزيانيون وكان المغرب يحكمه المرينيون، وكانت هناك حروب وقصائد شعرية حول المعارك والصراع.. تصوروا أن باحثا مغربيا كتب عن الطريقة التيجانية، وقال ولد سيد أحمد التيجاني مؤسس الطريقة في عين ماضي، لكنه لا يذكر أن عين ماضي موجودة في الجزائر بولاية الأغواط..”.
وكأنه يتحدث عن نفسه وأمثاله، تابع السياسي الجزائري قائلا “نحن أمام أناس لديهم عقد نفسية.. حتى أغنية الراي يريدون أن ينسبوها لبلدهم”.
خرجة السياسي الجزائري أثارت استغراب وسخرية عدد من النشطاء، الذين اعتبروا أنه يحكي عن عقدة حكامه وينسبها للمغرب، وأخذوا يتداولون تصريحاته بشكل واسع وتحت تعليقات ساخرة.
25 تعليقات
ان رأيي هو ان هاذ النلس ميؤوس من امرهم لان مرصهم خطير جدا…
تحيا جمهورية لقبايل الحرة…
انا في نظري هو فتح حرب مفتوحة مع هاد العصابة واسترجاع كل الاراضي المغربية التي اصلا اقتطعتها فرنسا المجرمة من المغرب واخراص هذا المعتوه
…لأن تلمسان و وهران مدينتان مغربيتان…!
اقول لهذا الغبي الجاهل الكابراني :
هل كانت دولة تسمى الجزائر قبل 1963 ???
هههه راجع معارفك !!!!
فرنسا هي التي صنعت الجزائر بمرسوم رئاسي لشارل دوغول ؛ سيارة سيتروين صنعتها فرنسا قبل صناعة الجزائر ب 122سنة !!!! اقول لهذا الجاهل ؛ اصمت فسيارة سيتروين اقدم من بلدك !!!
انا من قبيلة أنجاد الحدودية لم اسمع في حياتي هذا ابدا
لا يجب ان ندخل معهم في هدا الحوار العقيم..فهو مقصود في خطط الكابرانات ..يطلقون السلوقية تسرح..حتى ندخل مع الشعب الجزائري في خزعبلات لا تغني ولا تسمن من جوع..شعارنا مدنية ماشي عسكرية..والتبون مزور جابوه العسكر..وتنحاو كاع..
الخرائر لم تكن آنذاك كدولة او مدينة او اي شىئ آخر
وماتى كان لكم تاريخ.؟او وجود دولة اسمها الجزائر عبر التاريخ.حتى ابان احتلال العثمانيين.التي باعوا تلك القشرة الارضية لفرنسا التي رسمتكم بمرسوم.اقرأ اخر كتاب للمرشال الليوطي.دخول فرنسا المغرب وجدوا مقامة شرسة.ودخولهم الجزائر وجدوها تراب.ابحت عن اصلكم الحقيقي. هذا ما يعقدكم.كلمة اخيرة اقولها للمغاربة احذروا هاذ الشر الذي احطنا به.من المستحيل التعامل معه.
اللهم انصر اخواننا في جمهورية القبائل الشعبية الديموقراطية المحتلة وتقرير المصير والتحرر من اقدم استعمار…. وإن شاءالله تعود الصحراء الشرقية المغربية المحتلة إلى حضن الوطن المغرب.
هذآ كلام لامحل له من الوجود النظام العسكري الجزائري الإرهابي يريد زعزعة الاستقرار السياسي وتخريبه بأكاذيبه.
إذا اعتبروا وجدة و جرسيف جزائرتين ففي هذه الحالة كل الجزائر مغربية
ياسيد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري أبو الفضل بعجي تصريحاتك حول المدينتين وجدة وجرسيف تصريحات خاطئة يجب قرائتك لتاريخ المغرب وحينذ تكلم هههههههههههه.
كما يقول الاستاد المحترم عبد الرحيم المنار اسليمي، الجزائر يحكمها مجموعة من الحمقى وانا أضيف الحمقى مجموعة جهلة للتاريخ والمعرفة
أكيد هذا كلام؛. كلام فرنسا لأننا نعلم ان الإستعمار الفرنسي دام طويل في الجزائر وكان وهم عند الجزائر على ظنها ان فرنسا قد اقتطعتهما لصالح المغرب هههههههههههه.
نحن لانحاسبهم على سرقةالاستلاء الثقافي على زليج المغربي في قميصهم الرياضي ولأن لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يريدون الاستيلاء على هذان المدينتان ألا يكفيهم الأراضي الصحراوية الذي طالما ارادوا الدخول إليها ولكن بقدرة الله لن يصلوا إليها وسنسترجعها بحول الله ..
إسبانيا تقول ان المدينتين سبتة ومليلية المحتلتين هما من حقها والآن ماهذه الخرافات التي نسمعها ان وجدة وجرسيف جزائريتان.. إنها أضحوكة هههههههههههه.
هذآ مجرد بروطوكول سياسي فقط ولعبة سياسية يمثلها النظام العسكري الجزائري الإرهابي أمام الرأي العام العالمي…
الجزائر لا يمكنها أن تتكلم عن المغرب لأن من بومدين إلى بوتفليقة فالمغرب هو من احتضنهم وحكموا الحزائر يجب إعادة قراءة التاريخ المغربي حتى تتاكدون من كلامكم ياجزائيرين…
التبون محرد فرح ينحب نساء ورحال ولكن عند توليه المنصب وحلس على الكرسى نسى أن المعرب العربى للملوك البرابره الأحرار لهم تاريح وفرنسا استعمرت سرق الحزائر ووحده وحاليا نسيت نفسها كيف كانت عائسه محرد بدويه لا تملك حتى التنفس التى تتنفس والمتل الدريحى يقول العروبى مين يتبلد بحال البندير مين يتحلد والحزائر سياسه فاسده حيت أنسأت مليسيات عصابه إحراميه مكونه من أطفال وسباب وحندتهم وكونتهم بسياسه واهمه متل التبون الدى لا يفهم مامعنى أن الدوله يحكمها دستور للمسطره المدنيه للسلطه التسريعيه لوقف التنفيد لمحلس العداله والحريات ولا يحكمها سياسه دول العرب لأن الفعل المبنى للمعلوم فى مكافحه الفساد الإدارى إلى الفساد الحكومى أما الفعل المبنى للمحهول لا يصلح ولا محل من الإعراب أى يفسدون فى الأرص ولا يصلحون هن نساء دوله المعيّنه حره
عندما يريدون الجزائر في الحديث عن المغرب يجب ان يختصروا على أنفسهم فقط وانتهى الكلام.