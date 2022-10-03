إليسا: “أعيش حالة حب ولن أكشف هوية حبيبي”

2022-10-03 / 10:07
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هبة بريس - وكالات

تحدثت النجمة إليسا عن حياتها الشخصية والعاطفية، كاشفة عن وجود حب جديد في حياتها دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وقالت النجمة اللبنانية بعفوية خلال لقاء مع برنامج arabwood: “نعم أنا عم عيش بحالة حب بس ما عندي شي أضيفه”، مشيرة إلى أنها بسبب حبها الجديد جعلت كل أغانيها الماضية تنتمي للرومانسية.

ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة أو عن هوية الشخص الذي تحبه وتفاصيل علاقتها، مشيرة إلى عدم وجود ما يمكنها قوله عنه على الإعلام.

وخلال اللقاء، أشارت إليسا إلى أنه لديها حبيبا آخر وهو الجمهور، مشيرة إلى أنها تصبح في أسعد لحظات حياتها عندما ترى السعادة في عيون محبيها بسبب أغنية تقدمها، وقالت: “الفنان بلا ناس ما شي”.

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